В Ярославской области пропал 22-летний молодой человек

Илья ушел из дома. Фото: "Центр-Спас"

26 ноября в Гаврилов-Яме Ярославской области пропал 22-летний Илья Войнов. Он ушел из дома и до сих пор неизвестно, где он находится.

- Рост Ильи 168 сантиметров, он худощавого телосложения. Волосы прямые темные, глаза карие. Был одет: в черную шапку с надписью "BOY", синюю куртку, темно-синие брюки. Обут в осенние черные ботинки, - передали в поисковой группе «Центр-Спас».

Если вы что-то знаете о местонахождении Ильи, то сообщите об этом в дежурную часть ОМВД России по Гаврилов-Ямскому району 8 (48534) 2-02-02, либо на горячую линию «Центр-Спас» 8-800-30-19-112.