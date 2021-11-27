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Происшествия27 ноября 2021 15:06

В субботу днем в Ярославле горел жилой дом

Пожар произошел в поселке Шевелюха
Анастасия Голубева
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В субботу днем в Ярославле горел жилой дом. ФОТО: скриншот из видео, автор Андрей Брой

В субботу днем в Ярославле горел жилой дом. ФОТО: скриншот из видео, автор Андрей Брой

Сегодня, 27 ноября, в Ярославле по адресу улица Опекушина, 25 произошел пожар в жилом доме. Очевидцы происшествия говорят, что в доме никого не было, когда произошло возгорание. Огонь охватил почти всю крышу и шифер постепенно проваливался.

- Сообщение поступило в 14:15, дым из-под кровли, жилой дом – 64 квадратных метра. На месте работали 8 единиц техники и 32 человека личного состава. Никто не пострадал, эвакуации не проходило, на соседние постройки огонь не перекинулся, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.