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Общество27 ноября 2021 13:51

В Ярославской области возобновляются диспансеризации и медосмотры горожан

Обследования начнутся с 29 ноября
Анастасия Голубева
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В Ярославской области возобновляются диспансеризации и медосмотры горожан

В Ярославской области возобновляются диспансеризации и медосмотры горожан

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области возобновляются профосмотры и диспансеризация местных жителей. Эти процедуры начнутся в регионе с 29 ноября. Также медосмотры могут посещать дети.

- В этом году смогут пройти диспансеризацию порядка 330 тысяч жителей. В поликлиниках организуют «зеленый коридор», а также прием в вечерние часы и по субботам, чтобы люди могли пройти обследование без очереди и в удобное для себя время, - сообщили в правительстве Ярославской области.