В Ярославской области возобновляются диспансеризации и медосмотры горожан Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области возобновляются профосмотры и диспансеризация местных жителей. Эти процедуры начнутся в регионе с 29 ноября. Также медосмотры могут посещать дети.

- В этом году смогут пройти диспансеризацию порядка 330 тысяч жителей. В поликлиниках организуют «зеленый коридор», а также прием в вечерние часы и по субботам, чтобы люди могли пройти обследование без очереди и в удобное для себя время, - сообщили в правительстве Ярославской области.