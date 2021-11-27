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Общество27 ноября 2021 12:02

Водоснабжение в пяти районах Рыбинска было восстановлено

Вода начала подаваться в полном объеме
Анастасия Голубева
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Водоснабжение в пяти районах Рыбинска было восстановлено

Водоснабжение в пяти районах Рыбинска было восстановлено

Фото: Администрация Рыбинска

Вчера днем, 26 ноября, в Рыбинске несколько районов города остались без горячей воды и отопления. К вечеру пятницы аварию удалось устранить, вода была восстановлена в полном объеме. Котельные отработали на резерве.

- Хочу поблагодарить все службы, вовремя отреагировали, успели согласовать действия. Отдельное спасибо рабочим ГП «Северный водоканал». Очень быстро отработали, заварили трубу абсолютно профессионально, - подчеркнул глава Рыбинска Денис Добряков.