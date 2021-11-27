Водоснабжение в пяти районах Рыбинска было восстановлено Фото: Администрация Рыбинска

Вчера днем, 26 ноября, в Рыбинске несколько районов города остались без горячей воды и отопления. К вечеру пятницы аварию удалось устранить, вода была восстановлена в полном объеме. Котельные отработали на резерве.

- Хочу поблагодарить все службы, вовремя отреагировали, успели согласовать действия. Отдельное спасибо рабочим ГП «Северный водоканал». Очень быстро отработали, заварили трубу абсолютно профессионально, - подчеркнул глава Рыбинска Денис Добряков.