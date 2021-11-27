В Ярославской области специалисты проверили соблюдение масочного режима в магазинах Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области сотрудники департамента агропромышленного комплекса, мэрии города и полиции проверяли то, как горожане соблюдают масочный режим в магазинах и торговых центрах.

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается сложной, поэтому мы ежедневно проводим проверки соблюдения масочного режима в заведениях общественного питания и на объектах торговли, – сообщила заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области Валентина Шишина. – Работники, посетители и покупатели обязаны носить средства индивидуальной защиты. Более того, продавцы обязаны отказать в обслуживании на кассе гражданам, не использующим маски.

В период с 15 по 24 ноября рейд прошел по 826 предприятиям, составлено 82 протокола.

Штрафы за нарушение масочного режима – при первичном нарушении:

– для граждан – от тысячи до 30 тысяч рублей;

– для должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей;

– для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 50 тысяч рублей;

– для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.