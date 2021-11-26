Не хуже Демидовского: активисты партии «Новые люди» заступились за студентов ярославского педуниверситета

Владимир Карпов попросил мэра Ярославля Владимира Волкова запустить для учащихся ЯГПУ специальные рейсовые автобусы. Фото: Наталья Бородина

Недавно врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев обязал чиновников внести изменения в транспортную схему, увеличив количество рейсов и единиц техники. Увидеть позитивные изменения Михаил Яковлевич хотел уже через две недели.

Несмотря на заявленные улучшения, жители по-прежнему недовольны работой общественного транспорта — фотографий с переполненными автобусами в ярославских соцсетях меньше не становится, а жители продолжают подолгу мерзнуть на остановках.

Недавно ЯРНОВОСТИ сообщали, что студентов одного из колледжей даже заставили пройти опрос об удовлетворенности транспортной реформой, а также ответить на вопросы о качестве обслуживания.

А сегодня заместитель руководителя регионального отделения партии «Новые люди» Владимир Карпов попросил мэра Ярославля Владимира Волкова запустить для учащихся ЯГПУ специальные рейсовые автобусы, как у ЯрГУ имени Демидова.

— Так вышло, что в основном я занимаюсь молодежной политикой, и большая часть моей деятельности касается работы со студентами. И хотел бы отметить, что в транспортной схеме Ярославля есть позитивный пример — автобусный маршрут «22С». По сути, это эксклюзивная история ЯрГУ: автобус курсирует от Красной площади до студенческого городка на Нижнем поселке и работает по расписанию университета. Но есть же и другие вузы. Например, ЯГПУ — у них есть общежитие, которое находится на Которосльной набережной, и два учебных корпуса на Пятерке — педагогический и дефектологический факультеты. Было бы здорово, если у города появится возможность ввести такой же автобус и для них, — рассказал Карпов.

Владимир Михайлович воспринял идею с энтузиазмом.

— Предложение хорошее. Мы о нем уже думали. Волканевскому [Сергею, начальнику управления городского пассажирского транспорта] еще раз поставим задачу, чтобы он посмотрел, посоветовался со студентами, с руководством, с педагогами... Определить самое востребованное время и выделить пару единиц техники — не проблема, — пообещал мэр Ярославля.