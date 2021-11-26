В Ярославском художественном музее открылась выставка Константина Коровина Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском художественном музее открылась выставка Константина Коровина. В экспозиции представлено более 40 работ художника. Картины относятся к разным периодам творчества Константина Коровина – с начала 1890-х годов по конец 1930-х.

- В том числе в залах Ярославского художественного музея впервые выставлены картины, написанные мастером на его даче в деревне Охотино под Переславлем-Залесским, а также пять монументальных декоративных «северных» панно, созданных для Всемирной выставки в Париже в 1900 году, - рассказали в правительстве региона.

Желающие могут посетить выставку до 8 марта 2022 года.