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Общество26 ноября 2021 13:17

В Рыбинске введут новую схему движения на транспортной развязке

Дорожные работы начнутся 27 ноября
Анастасия Голубева
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В Рыбинске введут новую схему движения на транспортной развязке

В Рыбинске введут новую схему движения на транспортной развязке

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске введут новую схему движения на транспортной развязке. В связи с этим на улице Румянцевской будет ограничен проезд для транспорта. Также новая схема коснется улиц Плеханова и Гоголя. Дорожные работы подрядчик начнет 27 ноября, они разделены на два этапа.

- На первом этапе будут менять конфигурацию островков безопасности под новую организацию автомобильного движения, - рассказал главный инженер МБУ «Управление городского хозяйства» Игорь Клунок.

На втором этапе установят дорожные знаки и сигнальные столбики.

В администрации Рыбинска рассказали, что по новой схеме участок улицы Гоголя от улицы Плеханова до улицы Карякинской станет односторонним, это же касается улицы Румянцевской.