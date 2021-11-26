«Давайте делать это чаще»: мэр Ярославля Владимир Волков встретился с журналистами и блогерами

Встреча состоялась сегодня на площадке Единой диспетчерской службы. ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Мэр Ярославля Владимир Волков пригласил журналистов, блогеров и общественных активистов пообщаться в неформальной обстановке. Встреча состоялась сегодня на площадке Единой диспетчерской службы.

Чаепитию с градоначальником предшествовала экскурсия по информационному центру, а после нее участники мероприятия обсудили насущные вопросы: уборку города, ремонт улиц и, конечно, транспортную реформу.

Последняя тема, по словам сотрудников ЕДС, в последнее время вызывает все меньше звонков в диспетчерскую, но всю информацию, поступающую от жителей, передают в управление пассажирского транспорта.

Обсуждая последние события, Владимир Волков прокомментировал решение врио губернатора Михаила Евраева привлечь в Ярославль столичных перевозчиков.

Мэр Ярославля Владимир Волков пригласил журналистов, блогеров и общественных активистов пообщаться в неформальной обстановке. ФОТО: Наталья БОРОДИНА

Также градоначальник рассказал, что мэрия уже справилась с задачей, которую поставило руководство региона — обеспечить жильем водителей, которые переедут в Ярославль в ближайшее время.

- Мы уже подыскали ряд достойных общежитий — с хорошими условиями проживания и небольшой стоимостью. Мэрии была поставлена задача все организовать, а область обеспечит финансово. В ближайшее время уже приедут автобусы, и встанет вопрос: приехали с ними, скажем, 50 водителей, а жить-то им где? Чтобы потом не бегать, мы оперативно решили поставленную задачу, — поделился Владимир Михайлович.

Подводя итоги встречи, Владимир Волков предложил ее участникам встречаться чаще и добавил, что на площадке ЕДС можно проводить обсуждения текущих проблем круглосуточно — сразу после возникновения той или иной ситуации. Для того чтобы предоставлять исчерпывающую информацию, у диспетчерской есть все необходимые ресурсы.