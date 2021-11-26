Депутаты пообещали помочь Ростовской ЦРБ вставить новые окна

Причина сильного холода в здании - больничные окна. Фото: Антон Капралов

В Ростовскую больницу Ярославской области приехали депутаты после сообщения о том, что маленькие плаценты детского отделения замерзают в палатах стационара и засыпают в зимних костюмах, а не пижамах.

- Приехали в детское отделение Ростовской больницы, чтобы понять, насколько в палатах детского отделения сложная ситуация. Осмотрели состояние батарей и окон во всех палатах, пообщались с родителями и пациентами. Сейчас в палатах нормальная температура от 21 до 25 градусов, - сообщил депутат Ярославской областной Думы Антон Капралов.

Причина сильного холода в здании - больничные окна. Оказалось, что их не меняли с 1981 года. За это время в рамах появились большие щели, которые просто заклеивали на зиму.

- Меры по «заклеиванию» на зиму щелей ситуацию кардинально не меняют. Будем прорабатывать вопрос финансовой помощи больнице из областного бюджета для замены всех старых оконных блоков в отделении, - дополнил депутат.