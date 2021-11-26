Две ярославны перевели мошенникам более 3,5 миллионов рублей Фото: Полина Вачнадзе

Более 3,5 миллионов рублей отдали две жительницы Ярославля мошенникам. На протяжении нескольких дней злоумышленники выманивали у женщин деньги, а те даже не догадывались, что их «разводят».

Одна из пострадавших – 65-летняя ярославна – отдала преступникам 2,5 миллиона рублей. Около трех недель назад ей позвонили якобы из банка и сообщили о попытке изменить номер лицевого счета. В итоге в разговор вмешался «следователь», который предупредил, что все разговоры с ним должны быть конфиденциальны и попросил строго следовать его инструкциям, ведь только это поможет поймать преступников.

На следующий день будущую жертву мошенничества на такси привезли в банк, где она сняла 300 тысяч рублей и перевела их на специальный счет. Затем, как рассказали в полиции, для проверки действий сотрудника банка женщину убедили взять кредит на 500 тысяч и купить телефон, поддерживающий функцию бесконтактных платежей. В течение нескольких дней ярославна переводила мошенникам деньги и только потом поняла, что стала жертвой обмана…

Похожая история произошла и с 47-летней жительнице Дзержинского района. После беседы с «сотрудниками банка» ей на телефон пришла ссылка на приложение, которое женщина установила на свой смартфон. В итоге мошенники оформили на ее имя кредиты.

- Женщина лишилась 1 миллиона 650 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

На протяжении длительного времени аферисты применяют разные приемы, чтобы убедить граждан действовать по их инструкциям. Они используют похожие схемы обмана, внося в них небольшие изменения. Телефонные мошенники звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительных операциях на банковских счетах, о попытке оформления кредита. В ходе разговора потерпевших убеждают для обеспечения безопасности денежных средств на счетах выполнять все требования «сотрудников банка». Могут представиться сотрудниками правоохранительных органов. Пострадавшие не предполагают последствий выполнения указаний, данных им по телефону, в результате чего лишаются всех денежных средств.

Злоумышленники часто обращаются по имени и отчеству. Для большей достоверности преступники также применяют программы подмены телефонных номеров, таким образом, создавая видимость того, что разговор происходит с настоящим работником банка, правоохранительных органов и т.п. При этом они могут называть данные реально существующих должностных лиц.

Также мошенники стали активно использовать функцию мобильного устройства, поддерживающего технологию бесконтактной оплаты, получения и отправки денежных переводов, в том числе через банкоматы, при которой нет необходимости в наличии пластиковой карты.

Полиция предупреждает: сотрудники правоохранительных органов и представители банковских организаций никогда не требуют перевести деньги на безопасные счета и не запрашивают у граждан по телефону реквизиты банковских карт, пароли и коды доступа к счетам.

В случае если вам поступил подобный звонок, ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР, НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ УКАЗАНИЙ ПОЗВОНИВШЕГО!

Пока вы не предпринимаете никаких действий, ваши средства находятся в безопасности. По всем интересующим вопросам перезвоните в банк или обратитесь лично в отделение финансового учреждения. Будьте внимательны и осторожны!