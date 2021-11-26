Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 10:25

Ярославец не сдал экзамен в ГИБДД, расстроился и купил права на большинство категорий

Его обман раскрыл непристегнутый ремень
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обман раскрылся, когда мужчину остановил сотрудник ГИБДД за непристегнутый ремень.

Обман раскрылся, когда мужчину остановил сотрудник ГИБДД за непристегнутый ремень.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

34-летний житель Ярославля проходил обучение в автошколе. Настал день "Х", когда мужчина должен был сдать экзамен и после этого получить свои права, но испытание он завалил.

- Обвиняемый нашел в Интернете объявление о продаже водительских удостоверений. В конце сентября мужчина получил от неустановленного лица права категорий «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «М» на имя другого неизвестного ему лица, но со своим фото. Поддельным водительским удостоверением обвиняемый пользовался чуть менее года, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Обман раскрылся, когда мужчину остановил сотрудник ГИБДД за непристегнутый ремень и решил проверить его документы. За совершенное преступление мужчине грозит лишение свободы до года.