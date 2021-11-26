В Ярославле подрядчик ремонтирует двор по губернаторской программе в кромешной темноте

У жителей двора есть хотя бы асфальт, которые рабочие укладывали в кромешной темноте. Фото: Валерий Байло

В Ярославле подрядчик не может закончить ремонт двора на улице Урицкого №№22, 26, 28. Благоустройство должны были завершить еще весной, но вот на улице почти декабрь, а до финиша еще далеко.

К слову, работы идут по губернаторской программе "Решаем вместе". Но это, как мы видим, никак не ускоряет темпы. Более того, стало известно, что объект в этом году сдавать не собираются.

- В связи с наступившей плюсовой температурой подрядная организация возобновила работы по асфальтировке, чтобы исполнить условия заключенного контракта. Но технической приемки в этом году не будет. Ее перенесли на 2022 год. Весной будет проведена ревизия состояния дорожного полотна и тротуаров, внесены соответствующие замечания. Факт того, что первый слой уложен с нарушениями, зафиксирован, - сообщил депутат Ярославской областной думы Валерий Байло.

На данный момент у жителей двора есть хотя бы асфальт, которые рабочие укладывали в кромешной темноте. Но все недочеты подрядчик будет устранять только при благоприятных условиях для работы.