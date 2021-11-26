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Общество26 ноября 2021 8:44

В Ярославле на молодого человека напали с ножом

Это произошло в Красноперекопском районе
Влада Красоткина
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Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноперекопском районе Ярославля неизвестный напал на 28-летнего молодого человека. Злоумышленник ударил ярославца ножом. Холодное оружие оставило серьезное ранение, пострадавшему понадобилась срочная госпитализация.

- Мужчину доставили в больницу с проникающим ножевым ранением, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый 33-летний мужчина. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.