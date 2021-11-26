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Происшествия26 ноября 2021 7:45

В Ярославском районе столкнулись три машины

Три человека получили травмы
Полина Вачнадзе
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25 ноября днем на трассе «Золотое кольцо» в Ярославском районе столкнулись три машины

25 ноября днем на трассе «Золотое кольцо» в Ярославском районе столкнулись три машины

Фото: УМВД по Ярославской области

25 ноября днем на трассе «Золотое кольцо» в Ярославском районе столкнулись три машины. Сначала друг в друга врезались «Лада Ларгус» и «Рено», которыми управляли мужчины 38 и 53 лет. После «Рено» столкнулся с «Киа», управляла которой 21-летняя девушка.

- Водитель «Рено» и пассажир этого же автомобиля, женщина 1965 года рождения, госпитализированы. Водитель «Киа» нуждается в амбулаторном лечении, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции по факту аварии проводят проверку.