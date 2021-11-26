«Смотрит мультик в кино»: волонтеры рассказали, как нашли 12-летнюю девочку

Девочка смотрела мультик в кино, когда ее нашли. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

25 ноября волонтеры и правоохранительные органы объявили поиск 12-летней Дианы. Девочка ушла из дома вечером 24 числа и пропала.

- Отработка ближнего круга знакомых не дела результата. После публикации ориентировки начали приходить свидетельские показания, которые указывали на то, что девочка может быть в опасности, - рассказали волонтеры «ЯрСпаса».

Все сведения, которые поступали от очевидцев, сразу же передавали сотрудникам полиции, а те выстраивали маршрут поиска ребенка.

Ближе к обеду 25 ноября – звонок: «Девочка, похожая на ту, что в ориентировке, смотрит мультик в кино». В кинотеатр сразу же поехали и поисковики, и полицейские.

- Наша девочка! Найдена, жива! – пишут сотрудники «ЯрСпаса».

Правоохранителям еще предстоит выяснить, почему ребенок ушел из дома и где провел ночь.