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Общество26 ноября 2021 7:14

«Смотрит мультик в кино»: волонтеры рассказали, как нашли 12-летнюю девочку

Почти сутки родные Дианы не знали, где она
Полина Вачнадзе
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Девочка смотрела мультик в кино, когда ее нашли. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

Девочка смотрела мультик в кино, когда ее нашли. ФОТО: группа "ЯрСпас" ВКонтакте

25 ноября волонтеры и правоохранительные органы объявили поиск 12-летней Дианы. Девочка ушла из дома вечером 24 числа и пропала.

- Отработка ближнего круга знакомых не дела результата. После публикации ориентировки начали приходить свидетельские показания, которые указывали на то, что девочка может быть в опасности, - рассказали волонтеры «ЯрСпаса».

Все сведения, которые поступали от очевидцев, сразу же передавали сотрудникам полиции, а те выстраивали маршрут поиска ребенка.

Ближе к обеду 25 ноября – звонок: «Девочка, похожая на ту, что в ориентировке, смотрит мультик в кино». В кинотеатр сразу же поехали и поисковики, и полицейские.

- Наша девочка! Найдена, жива! – пишут сотрудники «ЯрСпаса».

Правоохранителям еще предстоит выяснить, почему ребенок ушел из дома и где провел ночь.