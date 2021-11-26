В Ярославской области при пожаре в доме погибла 64-летняя женщина Фото: СУ СКР по Ярославской области

В одном из домов в деревне Шалава Гаврилов-Ямского района Ярославской области произошел пожар. В нем погибла 64-летняя женщина. Никаких точных деталей произошедшего пока нет. СКР по Ярославской области начал проверку всех фактов.

- Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе ведомства.