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Происшествия26 ноября 2021 6:30

В Ярославской области при пожаре в доме погибла 64-летняя женщина

Трагедия произошла в Гаврилов-Ямском районе
Анастасия Голубева
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В Ярославской области при пожаре в доме погибла 64-летняя женщина

В Ярославской области при пожаре в доме погибла 64-летняя женщина

Фото: СУ СКР по Ярославской области

В одном из домов в деревне Шалава Гаврилов-Ямского района Ярославской области произошел пожар. В нем погибла 64-летняя женщина. Никаких точных деталей произошедшего пока нет. СКР по Ярославской области начал проверку всех фактов.

- Следователем произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшей направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. Причины возгорания выясняются, - сообщили в пресс-службе ведомства.