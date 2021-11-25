Мошенники вновь обманывают ярославцев: "Получи деньги за вакцинацию"

Сейчас в полиции против взломщиков возбудили уголовное дело. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле мошенники обманули 63-летнюю женщину на 25 тысяч рублей. Теперь злоумышленники пытаются наживиться на вакцинации против коронавируса.

- Под видом знакомой к ней обратились неизвестные и сообщили о полагающейся денежной компенсации вакцинированным гражданам от «Covid-19». Под этим предлогом они убедили женщину сообщить реквизиты принадлежащей ей банковской карты, после чего произошло списание средств, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Позже оказалось, что страничку знакомой взломали, и она к пострадавшей не обращалась. Сейчас в полиции против взломщиков возбудили уголовное дело по статье "Кража".