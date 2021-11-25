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Общество25 ноября 2021 15:30

Мошенники вновь обманывают ярославцев: "Получи деньги за вакцинацию"

Злоумышленники внедрили новый способ мошенничества
Влада Красоткина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сейчас в полиции против взломщиков возбудили уголовное дело.

Сейчас в полиции против взломщиков возбудили уголовное дело.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославле мошенники обманули 63-летнюю женщину на 25 тысяч рублей. Теперь злоумышленники пытаются наживиться на вакцинации против коронавируса.

- Под видом знакомой к ней обратились неизвестные и сообщили о полагающейся денежной компенсации вакцинированным гражданам от «Covid-19». Под этим предлогом они убедили женщину сообщить реквизиты принадлежащей ей банковской карты, после чего произошло списание средств, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Позже оказалось, что страничку знакомой взломали, и она к пострадавшей не обращалась. Сейчас в полиции против взломщиков возбудили уголовное дело по статье "Кража".