В Ярославле отремонтируют главный корпус педагогического университета Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле скоро начнется ремонт главного корпуса педагогического университета. Он расположен в здании ансамбля епархиального Ионафановского училища на улице Республиканской, 108/1.

В этом корпусе ЯГПУ им. К.Д. Ушинского будут отремонтированы крыша и помещения, деньги на которые выделены из федерального бюджета.

– Работы на объектах культурного наследия, к которым относится это здание, могут быть проведены только при наличии соответствующих разрешений, – сообщила и. о. директора департамента охраны объектов культурного наследия области Наталья Грушевская. – Они подготовлены по заявлениям лицензированной организации. Проведение работ контролируют специалисты по авторскому надзору.