В ДТП, произошедшем в Рыбинске, пострадали два человека Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске вчера, 24 ноября, в 18:30 на Переборском тракте произошла авария. Столкнулись автомобиль «Форд Фьюжен», за рулем которого находилась 38-летняя женщина, и машина «Рено Сандеро» под управлением 30-летнего мужчины.

В результате аварии 32-летнюю пассажирку «Рено» доставили в больницу, а водителю «Форд Фьюжен» назначено амбулаторное лечение.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.