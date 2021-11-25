Пациенты жалуются на холод в детском отделении Ростовской больницы: «Ребенок спит в зимнем костюме»

Жительница Ростова Великого в соцсети пожаловалась на холод в палатах ростовской больницы. ФОТО: Ростовская ЦРБ

Жительница Ростова Великого в соцсети пожаловалась на холод в палатах ростовской больницы. Сейчас она вместе с сыном лежит в детском отделении и мальчику приходится спать в зимнем костюме и под пледом.

- Я тоже мерзну. Окна тут старые, сквозит изо всех дыр, батареи еле-еле теплые. Поспала ночь тут, заболело горло, боюсь, как бы с сыном что не случилось. Муж привезет обогреватель, но сомневаюсь, что он особо поможет, - пишет жительница области.

В департаменте здравоохранения и фармации региона на претензии женщины ответили:

- В лечебно- профилактических учреждениях основные требования к температуре воздуха помещений регламентированы СанПиН. Так в палатах ля больных и помещениях для матерей детских отделений допустимая температура должна составлять 20-26 градусов. Температура в палате заявительницы – 23,8 градусов.