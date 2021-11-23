Ярославец угрожал полицейскому расправой ножом

Против ярославца возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле в дом на улице Гагарина пришла полиция. Сотрудник правоохранительных органов постучался в дверь квартиры, но на пороге его встретил не дружелюбный хозяин, а мужчина с ножом.

- Как следует из материалов уголовного дела, 35-летний подозреваемый, выражая свое недовольство законными действиями полицейского, связанными с его противоправным поведением, угрожал ножом сотруднику правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе СКР России по Ярославской области.

Против ярославца возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы до пяти лет.