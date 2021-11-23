В Ярославле иномарка влетела под припаркованный грузовик
Фото: УМВД по Ярославской области
В Ярославле на улице Большая Федоровская вчера, 22 ноября, поздно вечером произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика.
- По предварительным данным, водитель «Шевроле» врезался в стоящий грузовой автомобиль «Скания». От удара произошло столкновение «Шевроле» с «ВАЗ-211440», - рассказали, как произошла авария в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Водителю иномарки, 45-летнему мужчине, потребовалась госпитализация. По словам очевидцев, он был не трезв.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.