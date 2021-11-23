В Ярославле иномарка влетела под припаркованный грузовик Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле на улице Большая Федоровская вчера, 22 ноября, поздно вечером произошло ДТП с участием двух легковушек и грузовика.

- По предварительным данным, водитель «Шевроле» врезался в стоящий грузовой автомобиль «Скания». От удара произошло столкновение «Шевроле» с «ВАЗ-211440», - рассказали, как произошла авария в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Водителю иномарки, 45-летнему мужчине, потребовалась госпитализация. По словам очевидцев, он был не трезв.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.