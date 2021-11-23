В Рыбинске зальют 33 ледовых корта. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске этой зимой зальют 33 ледовые площадки, из них 26 будут с бортами. Впервые каток откроют на территории физкультурно-оздоровительного комплекса в Гагаринском районе.

Также ледовые площадки зальют на стадионах «Переборец», «Металлист», «Метеор», «Авангард» и «Взлет», у спортшколы №3 (улица Черняховского,29), на территории стадиона «Слип». Семь хоккейных кортов откроют у школ №№4, 12, 20, 29, 30 и 32, а также у Рыбинского кадетского корпуса. Также покататься на коньках этой зимой можно будет у Дома культуры в микрорайоне ГЭС.

На придомовых территориях планирую залить 11 площадок. Инициативная группа жителей собирается подготовить каток в микрорайоне Ягутка на улице Пилоставная,2.

Кроме того, ледовый корт откроют в городском сквере, у ТРЦ «Виконда» и на сталионе «Звезда».

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