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Звезды23 ноября 2021 6:05

В Ярославле отремонтируют здание ТЮЗа

Ремонт начнется в следующем году и продлится два года
Полина Вачнадзе
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Ремонт ТЮЗа начнется в следующем году и продлится два года

Ремонт ТЮЗа начнется в следующем году и продлится два года

Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на своей странице в Instagram рассказал о ремонте, который пройдет в здании ТЮЗа.

На ремонт ТЮЗа потратят 800 миллионов рублей

На ремонт ТЮЗа потратят 800 миллионов рублей

Фото: Правительство Ярославской области

По его словам, театр после обновления получит новые технические возможности для создания современных постановок. Фойе и зрительный за станут более удобными, в том числе, и для маломобильных зрителей. Планируют заменить все инженерные коммуникации, окна и паркет. На самом здании оборудуют современную подсветку.

Фойе и зрительный за станут более удобными

Фойе и зрительный за станут более удобными

Фото: Правительство Ярославской области