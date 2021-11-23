В Ярославле отремонтируют здание ТЮЗа

Ремонт ТЮЗа начнется в следующем году и продлится два года Фото: Правительство Ярославской области

Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на своей странице в Instagram рассказал о ремонте, который пройдет в здании ТЮЗа.

На ремонт ТЮЗа потратят 800 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

По его словам, театр после обновления получит новые технические возможности для создания современных постановок. Фойе и зрительный за станут более удобными, в том числе, и для маломобильных зрителей. Планируют заменить все инженерные коммуникации, окна и паркет. На самом здании оборудуют современную подсветку.