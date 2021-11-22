В Ярославской области скорая помощь добирается к пациентам на вертолетах

В Ярославле есть две вертолетные площадки, их обустроили в прошлом году. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области скорая помощь все чаще осуществляется в "авиа" формате. За год вертолет эвакуировал пациентов 12 раз. Чаще всего помощь требовалась в Угличском районе — было 6 вылетов, два в Даниловском и по одному в других районах.

- Ежедневно на станцию в оперативно-диспетчерский отдел поступает информация о пациентах, нуждающихся в авиаэвакуации, вне зависимости от патологии и степени тяжести травмы или заболевания, - рассказали в правительстве Ярославской области.

В Ярославле есть две вертолетные площадки, их обустроили в прошлом году. Основная – на территории областной больницы, резервная – у больницы №3.