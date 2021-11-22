В Ярославле осужден покупатель, который случайно убил пенсионера в магазине Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле завершилось судебное разбирательство по делу об убийстве в продуктовом магазине, которое произошло 21 марта прошлого года.

Конфликт между двумя покупателями возник уже на кассе. 81-летний пенсионер первым полез в драку и ударил более молодого противника по лицу. Тот не смог сдержаться и ответил. От удара в подбородок пожилой человек потерял равновесие, упал и сильно ушиб голову о пол.

- Мужчина был госпитализирован в больницу, где 1 апреля скончался, - уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Первое судебное разбирательство в апреле 2021 года закончилось оправданием обвиняемого – в его действиях не нашли состава преступления. Однако прокуратура с таким решением суда не согласилась и подала кассационную жалобу.

В итоге дело было направлено на новое рассмотрение.

- Подсудимый был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Ему назначено наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 20% от заработка в доход государства, - пояснили в пресс-службе Областного суда.