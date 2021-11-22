Ярославского хоккеиста признали лучшим нападающим КХЛ

Александра Полунина признали лучшим нападающим 11-й недели игрового сезона. Фото: ХК "Локомотив"

Ярославского хоккеиста "Локомотива" Александра Полунина признали лучшим нападающим 11-й недели игрового сезона 2021/2022.

Также в список "лучшие недели" вошли Александр Судницин и Арсений Грицюк - хоккеисты команды "Нефтехимик" и Дамир Шарипзянов игрок клуба "Авангард".

Кроме этого, 20 ноября ХК "Локомотив" одержал третью победу подряд на выездном матче. "Железнодорожники" обошли команду "Сочи" со счетом 3:1.