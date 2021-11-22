Пени и претензии: в Рыбинске подрядчик срывает сроки ремонта проездов к школам и детским садам

Скоро зима, а дорога до сих пор не сделана. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Глава Рыбинска Денис Добряков на своей странице ВКонтакте рассказал, как наказывают подрядчика, который нарушает сроки ремонта проездов к школам и детским садам.

- За каждый день начисляем пени, выставляем претензии. Но важен конечный результат – удобный и комфортный проезд для родителей и детей, - написал Денис Добряков.

Правда, не уточнил, какая именно подрядная организация не укладывается в сроки.

В этом году отремонтировали подъезд к школе №32 и детсаду №113 на улице Суркова. Заканчивается работа у школы №28 и детского сада №43.

- Кроме тротуаров и проезда здесь будет оборудована парковка на 25 мест, - уточнил глава Рыбинска.