Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 11:47

Пени и претензии: в Рыбинске подрядчик срывает сроки ремонта проездов к школам и детским садам

Глава города рассказал, как наказывают нерадивую подрядную организацию
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Скоро зима, а дорога до сих пор не сделана. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Скоро зима, а дорога до сих пор не сделана. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

Глава Рыбинска Денис Добряков на своей странице ВКонтакте рассказал, как наказывают подрядчика, который нарушает сроки ремонта проездов к школам и детским садам.

- За каждый день начисляем пени, выставляем претензии. Но важен конечный результат – удобный и комфортный проезд для родителей и детей, - написал Денис Добряков.

Правда, не уточнил, какая именно подрядная организация не укладывается в сроки.

В этом году отремонтировали подъезд к школе №32 и детсаду №113 на улице Суркова. Заканчивается работа у школы №28 и детского сада №43.

- Кроме тротуаров и проезда здесь будет оборудована парковка на 25 мест, - уточнил глава Рыбинска.