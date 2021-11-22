В Рыбинске на лежащего на пешеходном переходе мужчину наехала машина

В Рыбинске водитель "Ауди" наехал на пешехода и скрылся с места ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рыбинске у дома №29 на улице Бабушкина вчера, 21 ноября, произошло необычное ДТП: на лежащего на пешеходном переходе мужчину наехала машина. Водитель, как уточнили в полиции, с места происшествия скрылся.

Однако его быстро установили.

- За рулем автомобиля «Ауди» находилась 47-летняя женщина. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении. Водителю грозит арест на срок до 15 суток или лишение прав на срок от года до полутора лет, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Травмы, которые получил пострадавший, не потребовали госпитализации – мужчину направили на амбулаторное лечение.