В Ярославле горел автобус. Скриншот с видео, группа «Подслушано у водителей|Ярославль».

В Ярославле вечером в воскресенье загорелся автобус. ЧП произошла на пересечении улицы Елены Колесовой и Тутаевского шоссе.

- Водитель бегает с огнетушителем. 18:40, - пишет автор видео в группе «Подслушано у водителей|Ярославль».

Как уточнили в пресс-службе регионального МЧС, вызов на возгорание автобуса к ним не поступал. Видимо, водитель справился своими силами.

- Автобусы ломаются и горят с завидной регулярностью, - пишут ярославцы в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославле на остановке сгорел автобус

ЧП произошло в Заволжском районе (подробнее)