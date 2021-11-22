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Общество22 ноября 2021 8:05

Специалистов «Ярэнерго» поблагодарили за работу по повышению качества электроэнергии

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Фото Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Фото Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Администрация Левобережного сельского поселения Тутаевского муниципального района отметила благодарственным письмом работу энергетиков Тутаевского района электрических сетей филиала «Россети Центр Ярэнерго» по модернизации и ремонту распределительных сетей 0,4-10 кВ.

Мероприятия проводились в рамках программы филиала по улучшению качества и надежности электроснабжения в населенных пунктах Ярославской области с учетом их развития и по программе капитального ремонта. Населенным пунктам, откуда поступали жалобы потребителей на качество электроэнергии, уделялось первоочередное внимание.

В ходе работ специалисты Тутаевского РЭС в деревнях Ульяново, Здоровцево, Верково, Бегоульцево, Малое Маслениково, Михальцево заменили 3,51 км самоизолированного провода, обладающего повышенными характеристиками надежности и безопасности, смонтировали 69 вводов в здания. Установили 75 железобетонных опор линий электропередачи. Отремонтировали 12 трансформаторных подстанций, что позволило снизить риски возникновения аварийных отключений электроэнергии.

Также в 2021 году вблизи деревень Филинское и Ивановское Тутаевского района по программе цифровой трансформации электросетевого комплекса энергетики установили первый в регионе накопитель электроэнергии. Во время минимального энергопотребления жителями в ночные и дневные часы инновационное устройство накапливает электроэнергию, чтобы в часы максимальных нагрузок выдать ее обратно в сеть. В результате сглаживаются пики нагрузки на электросетевое оборудование, устраняются режимы перегрузки сети и, как следствие, повышается качество электроснабжения жителей.

- Качество и надежность электроэнергии находятся в центре наших приоритетов. Мы вкладываем в модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры, в том числе Тутаевского района, значительные средства. Хочу напомнить, что Тутаевский РЭС стал первым в области цифровым районом электрических сетей. Здесь мы успешно реализуем высокотехнологичные проекты – цифровую связь, распределенную автоматизацию, накопление электроэнергии. Как результат – признание заслуг коллектива РЭС местной администрацией и жителями, которое, уверен, вдохновит их на новые достижения! – отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.

Фото Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Фото Филиала «Россети Центр Ярэнерго»