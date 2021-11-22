Попросила воды и обокрала: в Ярославле раскрыли серию краж у пенсионеров

В Ярославле раскрыли серию краж у пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Заволжского района Ярославля обратилась 90-летняя бабушка. Из-за своей доброты и доверчивости она лишилась 40 тысяч рублей.

Как оказалось, к ней в квартиру позвонила незнакомая женщина, попросила воды и разрешения привести одежду в порядок. Бабушка не смогла отказать. А когда незнакомка ушла, пенсионерка обнаружила, что пропала сумка, в которой лежали документы и деньги – 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемую задержали и оказалось, что она причастна к совершению двух похожих преступлений. Общий ущерб для пострадавших от ее рук пенсионеров составил 400 тысяч рублей.

- 40-летняя жительница соседнего региона ранее привлекалась к уголовной ответственности. По ходатайству следствия ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.