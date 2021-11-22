Синоптики предупредили ярославцев о морозных ночах

Специалисты Центра «Фобос» предупредили ярославцев о ночных морозах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты Центра «Фобос» предупредили ярославцев о ночных морозах.

- Во вторник, на фоне повышенного атмосферного давления, ночь будет самая морозная в текущем сезоне. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до -5…-10, днем всего -1…-6, - уточнили синоптики.

В ночь на среду также ожидается холодной: -5…-10, без осадков. После полудня из-за теплого фронта, который устремится на Русскую равнину, столбики термометров поднимутся по 0 градусов. Ожидается снегопад, небольшая метель.

Во второй половине предстоящей недели морозы пойдут на спад, температура воздуха ожидается в диапазоне от -3 до +2 градусов.

- В четверг будет сухо, а к концу недели активизируются антициклоны 0 облаков станет больше, не обойдется без осадков в смешанной фазе и гололедных явлений, а значит наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь, - прогнозируют в Центре.