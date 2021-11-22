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Дом. Семья22 ноября 2021 6:22

В ярославском автобусе заметили собаку, соблюдающую масочный режим

Пес дисциплинированно ехал и даже не пытался снять маску
Полина Вачнадзе
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Пес дисциплинированно ехал в автобусе и даже не пытался снять маску. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Пес дисциплинированно ехал в автобусе и даже не пытался снять маску. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославцев умилил песик, который ехал в общественном транспорте в медицинской маске. Собака спокойно сидела у ног хозяйки в автобусе №9 и, в отличие от многих других пассажиров, даже не пыталась приспустить средство защиты.

- Вообще в транспорте собака любой породы должна быть наморднике. Вот, видимо, экспромт такой, - написала Елена О. в группе «Жесть Ярославль».

Другие комментаторы посчитали, что хозяйка песика просто так пошутила.

- Прекрасно! Обожаю людей с чувством юмора, - прокомментировала пост Александра В.

- И тельняшка тоже симпатичная, - оценил Николай К.

- Ничего милей сегодня не увидеть, - умиляется Лада В.

Не обошлось и без шуток в сторону хозяйки законопослушной собаки:

- Наверное, хозяин в наморднике. Перепутал второпях, - пишет Марина Ш.