Следственный комитет по Ярославской области проверяет инцидент с высадкой детей из автобуса
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ярославской области в Угличе 18 ноября из автобуса №5 на улице Гражданской высадили двух детей. Инцидент произошел из-за того, что у них не было масок.
СКР по Ярославской области начал проверку всех фактов и обстоятельств произошедшего.
- Организована доследственная проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям всех лиц, отвечающих за соблюдение правил перевозки в пассажирском транспорте, на предмет наличия, либо отсутствия в их действиях состава преступления предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе ведомства.