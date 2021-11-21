Следственный комитет по Ярославской области проверяет инцидент с высадкой детей из автобуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области в Угличе 18 ноября из автобуса №5 на улице Гражданской высадили двух детей. Инцидент произошел из-за того, что у них не было масок.

СКР по Ярославской области начал проверку всех фактов и обстоятельств произошедшего.

- Организована доследственная проверка, в рамках которой будут выяснены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям всех лиц, отвечающих за соблюдение правил перевозки в пассажирском транспорте, на предмет наличия, либо отсутствия в их действиях состава преступления предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе ведомства.