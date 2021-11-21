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Происшествия21 ноября 2021 11:52

В Ярославле произошла авария, в которой погиб пассажир легковушки

Машина врезалась в дерево
Анастасия Голубева
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В Ярославле произошла авария, в которой погиб пассажир легковушки

В Ярославле произошла авария, в которой погиб пассажир легковушки

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле вчера, 20 ноября, около 15:50 на Ленинградском проспекте в районе дома №94 произошла авария. Автомобиль «Рено Логан», за рулем которого был 51-летний водитель, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП госпитализировали водителя машины и 50-летнего пассажира «Рено». Последний позже скончался в больнице.

- На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, бригада скорой медицинской помощи. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.