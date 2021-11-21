В Рыбинске скончался директор «ПАТП-1». ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске скончался директор автотранспортного предприятия Игорь Амплеев. Коллеги очень ценили его, как профессионала своего дела. Он руководил «ПАТП-1» с 2015 года.

- За это время ему удалось вытащить ПАТП-1 из долговой ямы, сократив доставшийся от предыдущего руководства кредитный портфель со 174 миллионов до 33, в том числе в условиях пандемии и существенного падения доходов. Он всегда говорил: «Я не волшебник, но задачу выполню», - поделился глава Рыбинска Денис Добряков.