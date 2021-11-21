В Ярославской области погибла четырехлетняя девочка, на которую упало дерево Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летний житель Ярославской области подозревается по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Вчера, 20 ноября, мужчина отправился в лес около деревни Коточижовки Некрасовского района Ярославской области для того, чтобы спиливать деревья. С собой он взял свою четырехлетнюю внучку. В какой-то момент одно из спиленных деревьев упало на девочку и придавило ее. Ребенок от полученных травм скончался почти сразу.

- В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка.