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Происшествия21 ноября 2021 9:21

В Ярославской области погибла четырехлетняя девочка, на которую упало дерево

Ее дедушка занимался спиливанием деревьев
Анастасия Голубева
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В Ярославской области погибла четырехлетняя девочка, на которую упало дерево

В Ярославской области погибла четырехлетняя девочка, на которую упало дерево

Фото: Алексей БУЛАТОВ

55-летний житель Ярославской области подозревается по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Вчера, 20 ноября, мужчина отправился в лес около деревни Коточижовки Некрасовского района Ярославской области для того, чтобы спиливать деревья. С собой он взял свою четырехлетнюю внучку. В какой-то момент одно из спиленных деревьев упало на девочку и придавило ее. Ребенок от полученных травм скончался почти сразу.

- В настоящее время следователем осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - Следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка.