В Ярославском колледже культуры прошло мероприятие в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

Мероприятие организовано совместно с УМВД России по Ярославской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском колледже культуры в рамках акции МВД России «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» прошла профилактическая беседа. Ее провел специалист Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ярославской области Владимир Зайцев.

- Главная цель мероприятия сформировать у представителей молодого поколения стойкое неприятие к экстремистской идеологии и твердую гражданскую позицию. Владимир Зайцев рассказал юношам и девушкам о современных угрозах, разъяснил, о существующих методах и формах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, о возможных мерах противодействия, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также, сотрудник полиции отметил, что при общении в интернете молодым людям нужно быть осторожнее и не оставлять о себе слишком много личной информации.