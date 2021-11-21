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Общество21 ноября 2021 8:14

В Ярославском колледже культуры прошло мероприятие в рамках акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

Оно было организовано совместно с УМВД России по Ярославской области
Анастасия Голубева
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Мероприятие организовано совместно с УМВД России по Ярославской области

Мероприятие организовано совместно с УМВД России по Ярославской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском колледже культуры в рамках акции МВД России «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» прошла профилактическая беседа. Ее провел специалист Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ярославской области Владимир Зайцев.

- Главная цель мероприятия сформировать у представителей молодого поколения стойкое неприятие к экстремистской идеологии и твердую гражданскую позицию. Владимир Зайцев рассказал юношам и девушкам о современных угрозах, разъяснил, о существующих методах и формах вовлечения молодежи в деятельность экстремистских организаций, о возможных мерах противодействия, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Также, сотрудник полиции отметил, что при общении в интернете молодым людям нужно быть осторожнее и не оставлять о себе слишком много личной информации.