В Ярославле в субботу вечером горел Дзержинский рынок. ФОТО: скриншот из видео "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле вчера вечером, 20 ноября, загорелся Дзержинский рынок. Кадры задымления и самого пожара в павильонах выложили в соцсети очевидцы происшествия.

К счастью, никто не пострадал, и пожарным удалось устранить открытый огонь примерно за полчаса, дальше они занимались проливкой всего участка.

- В 21:14 поступило сообщение о возгорании в павильонах на прилегающей территории к Дзержинскому рынку. На место прибыли шесть единиц техники и 20 человек личного состава. На данный момент, 21:42, ликвидировано открытое горение. Предварительно, в павильонах повреждено 50 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.