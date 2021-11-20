В Ярославле известные российские футболисты проведут отбор юных талантливых игроков Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославле 23 ноября пройдет отбор юных футболистов, который проведут игроки соборной России Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычев. Отбор талантливых игроков состоится в рамках серии селекционных фестивалей для детей, организованных по проекту подготовки резерва "Наша смена" РФС.

Мероприятие начнется на стадионе "Шинник" в 14:00, все желающие смогут получить бесплатные билеты в кассе начиная с 12:00.

Помимо тестирования, по результатам которых дети получат возможность пройти обучение в местных центрах подготовки, всех ждут мастер-классы и автограф-сессия с известными футболистами.

- Основная цель данного мероприятия - предоставить второй шанс юным футболистам попасть на карандаш к тренерам ЦПЮФ, которые ранее возможно не раскрыли свой потенциал целиком. А возможность продемонстрировать свои навыки рядом со звездами российского футбола это дополнительный стимул и бонус за упорство и старание, - сказал генеральный директор ФК "Шинник" Сергей Кулаков.