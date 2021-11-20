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Происшествия20 ноября 2021 11:15

В Тутаеве 20-летний отец избил новорожденного сына за плач

У ребенка сломаны ребра
Полина Вачнадзе
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В Тутаеве 20-летний отец избил новорожденного сына за плач

В Тутаеве 20-летний отец избил новорожденного сына за плач

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении 20-летнего жителя Тутаева возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Молодой человек избил своего новорожденного сына за то, что мальчик громко плакал.

Мама малыша в это время находилась дома. Она пыталась остановить мужа, но у нее ничего не получилось.

- У ребенка множественные переломы ребер. В настоящее время он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Малыш находится в тяжелом состоянии. Помимо сломанных ребер, у него еще повреждены ножки.

Горе-отец уже признался в содеянном. Сейчас мужчина находится под стражей, следствие продолжается.

Прокуратура Ярославской области поставила расследование на контроль. Известно, что на учете в органах профилактики молодая семья не состояла.

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