В Тутаеве 20-летний отец избил новорожденного сына за плач
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В отношении 20-летнего жителя Тутаева возбуждено уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Молодой человек избил своего новорожденного сына за то, что мальчик громко плакал.
Мама малыша в это время находилась дома. Она пыталась остановить мужа, но у нее ничего не получилось.
- У ребенка множественные переломы ребер. В настоящее время он госпитализирован в детскую областную клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Малыш находится в тяжелом состоянии. Помимо сломанных ребер, у него еще повреждены ножки.
Горе-отец уже признался в содеянном. Сейчас мужчина находится под стражей, следствие продолжается.
Прокуратура Ярославской области поставила расследование на контроль. Известно, что на учете в органах профилактики молодая семья не состояла.
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