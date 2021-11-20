Ярославский "Локомотив" выиграл три раза подряд

Игра на выезде с командой "Сочи" закончилась со счетом 3:1 в пользу ярославцев. ФОТО: группа "ХК "Локомотив" ВКонтакте

ХК "Локомотив" одержал третью победу подряд на выездном матче. "Железнодорожники" обошли команду "Сочи" со счетом 3:1.

Первую шайбу в первом же периоде в ворота хозяев льда забил Максим Березкин. Преимущество закрепил Рушан Рафиков во втором периоде. Сочинцы ответили шайбой - она стала первой и последней в воротах гостей в этом матче. Третий раз ворота "Сочи" поразил Александр Полунин. 3:1 в пользу ярославцев.

Следующая игра ярославского "Локомотива" пройдет 21 ноября. "Железнодорожники" сыграют с "Нефтехимиком".