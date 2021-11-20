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Происшествия20 ноября 2021 11:01

В Ярославле утром в субботу загорелось здание бывшего банка

Пожар начался в подвале
Полина Вачнадзе
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В Ярославле утром в субботу, 20 ноября, начался пожар в здании на улице Собинова, 31. Раньше там находился банк, теперь - офисы различных компаний. Во время возгорания сотрудников в помещениях не было.

- Сообщение поступило в 7.14. Возгорание произошло в комнате подвального помещения, загорелся мусор, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

На месте работали 9 машин и 27 пожарных. Полностью ликвидировали пожар около 10 часов утра. Специалисты будут устанавливать и размер ущерба, и точную причину возгорания.

В Ярославле в суббботу утром загорелось здание бывшего банка. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле"

В Ярославле в суббботу утром загорелось здание бывшего банка. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле"