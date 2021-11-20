Суд назначил еще одну экспертизу рыбинскому маньяку Виталию Молчанову

Ярославский областной суд вновь отложил заседание по делу об убийстве двух маленьких сестер из Рыбинска Фото: СУ СКР по Ярославской области

Ярославский областной суд вновь отложил заседание по делу об убийстве двух маленьких сестер из Рыбинска. Подсудимому Виталию Молчанову назначена очередная экспертиза, третья по счету.

- В Ярославском областном суде по уголовному делу о применении мер медицинского характера в отношении жителя Рыбинска назначена психиатрическая экспертиза, судебное заседание отложено, дата следующего заседания не определена, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Жестокое убийство двух сестер 2006 и 2011 годов рождения произошло в Рыбинске в сентябре прошлого года. Изуродованные тела изнасилованных дочерей обнаружила их мать, когда пришла с работы. Под подозрение сразу попал сожитель женщины - Виталий Молчанов, который меньше года назад освободился из мест лишения свободы. Там он отбывал срок за ряд тяжких преступлений, в том числе, убийство.

Через три для Молчанов был задержан сотрудниками правоохранительных органов недалеко от дома, где он расправился с маленькими девочками. В преступлении он признался.