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Происшествия20 ноября 2021 6:31

Суд назначил еще одну экспертизу рыбинскому маньяку Виталию Молчанову

Третью по счету
Полина Вачнадзе
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Ярославский областной суд вновь отложил заседание по делу об убийстве двух маленьких сестер из Рыбинска

Ярославский областной суд вновь отложил заседание по делу об убийстве двух маленьких сестер из Рыбинска

Фото: СУ СКР по Ярославской области

Ярославский областной суд вновь отложил заседание по делу об убийстве двух маленьких сестер из Рыбинска. Подсудимому Виталию Молчанову назначена очередная экспертиза, третья по счету.

- В Ярославском областном суде по уголовному делу о применении мер медицинского характера в отношении жителя Рыбинска назначена психиатрическая экспертиза, судебное заседание отложено, дата следующего заседания не определена, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Жестокое убийство двух сестер 2006 и 2011 годов рождения произошло в Рыбинске в сентябре прошлого года. Изуродованные тела изнасилованных дочерей обнаружила их мать, когда пришла с работы. Под подозрение сразу попал сожитель женщины - Виталий Молчанов, который меньше года назад освободился из мест лишения свободы. Там он отбывал срок за ряд тяжких преступлений, в том числе, убийство.

Через три для Молчанов был задержан сотрудниками правоохранительных органов недалеко от дома, где он расправился с маленькими девочками. В преступлении он признался.