В педагогическом университете Ярославля вводят систему электронных пропусков Фото: Анастасия Голубева

В Ярославле ЯГПУ им. К.Д. Ушинского выходит в традиционный формат обучения с 22 ноября. В первый же день учебы студенты столкнутся с нововведением – система электронных пропусков. Работу отслеживают сотрудники частного охранного предприятия с помощью обновленной системы видеонаблюдения. При прикладывании пропуска к считывающему датчику на экран выводятся данные и фотография студента, преподавателя или сотрудника вуза. Главная цель такого нововведения – обеспечение безопасности в учебных зданиях.

- Во всех учебных корпусах и общежитиях университета проведены работы по установке новой системы контроля и управления доступом. Она состоит из нескольких компонентов: это новые турникеты на входе в каждое здание и новая система видеонаблюдения, - рассказали КП-Ярославль в пресс-службе университета. - После окончания массовой выдачи электронных пропусков система начнет работу в постоянном режиме на каждом объекте. Возможность использования студенческих билетов для входа в учебные здания также сохранена. Текущая работа направлена в первую очередь на обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности для студентов.

Помимо системы электронных пропусков, в ближайшее время по периметру каждого здания вуза планируют поставить ограждения.