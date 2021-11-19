В Ярославле директор предприятия дал 100 тысяч рублей в качестве взятки сотрудникам МЧС Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле 38-летний мужчина признан виновным в даче взятки. Следствием установлено, что в период с 2019 по 2020 года он, являясь директором предприятия, занимался согласованием Специальных технических условий для различных объектов.

- За беспрепятственное согласование СТУ по пожарной безопасности зданий, подсудимый передал взятку в сумме 100 тысяч рублей должностным лицам ГУ МЧС России по Ярославской области, которые обладали полномочиями по согласованию СТУ, один из них являлся председателем нормативно-технического совета, а другой его членом, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Сотрудники регионального отделения УФСБ России пресекли все эти незаконные действия. Подсудимый должен выплатить 150 тысяч рублей в качестве штрафа, такое наказание назначил суд.