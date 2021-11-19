Медики Ярославской области награждены президентскими грамотами за борьбу с коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области пятерых медиков отметили на высшем уровне в связи с их трудом в борьбе против коронавируса. Звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» получили главный врач Пречистенской центральной районной больницы Александр Тепляков и старшая медицинская сестра клинической больницы имени Семашко Наталья Тимошенко.

Заведующий отделением Ярославского областного клинического госпиталя ветеранов войн Николай Акимов награжден медалью Луки Крымского.

- Почетными грамотами Президента РФ за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, награждены заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи и центра медицины катастроф Людмила Кукушкина и заместитель главного врача Рыбинской городской больницы №2 имени Пирогова Андрей Исаев, - рассказали в правительстве региона.

Директор департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов отметил, что сейчас в отделениях, перепрофилированных для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией, задействованы 2239 медицинских работников, в том числе 594 врача, 1042 средних и 603 младших медицинских работника.