Специалисты Ярэнерго за девять месяцев приняли свыше 300 заявок на услугу «Сопровождение технологического присоединения»

Фото Филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Период с января по сентябрь 2021 года показал востребованность у потребителей услуги Ярэнерго «Сопровождение технологического присоединения». За девять месяцев 2021 г. на оказание данного вида работ с энергетиками было заключено 324 договора.

Одним из крупных проектов в указанный период стало строительство внутриплощадочных сетей для нового жилого квартала в Дзержинском районе Ярославля. Чтобы подключить микрорайон к централизованному электроснабжению специалисты Ярэнерго выполнили проектирование и строительство в границах земельного участка заявителя трех трансформаторных подстанций и соединяющих эти подстанции кабельных линий. Максимальная присоединенная мощность объекта составила 5608 кВт. Благодаря проведенным мероприятиям электроэнергией будут обеспечены 16 новых многоквартирных жилых домов высотой от 10 до 17 этажей.

К числу крупных договоров также относятся устройство электросетевой инфраструктуры для 25-этажного жилого комплекса на 480 квартир Арена Парк на ул. Институтская в Ярославле и строительство более 4 километров кабельной линии для птицефабрики «Ярославский бройлер» в Рыбинском районе. Объектам предоставлена мощность 696,5 кВт и 3800 кВт соответственно.

Стоит отметить, что с каждым годом количество потребителей, обращающихся в «Россети Центр Ярэнерго» за технологическим присоединением «под ключ» растет. В эту услугу входит комплекс мероприятий, относящихся к компетенции клиентов, при заключении стандартного договора на подключение к электросетям. При необходимости можно заказать полный пакет работ, включающий проектирование, строительство энергообъектов на участке заявителя и ввод их в эксплуатацию.

Энергетики напоминают, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки филиал «Ярэнерго» ведет работу с потребителем с онлайн формате. Подать заявку на выполнение технологического присоединения и сообщить о своем желании заключить договор на выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, можно на сайте «Портал-тп.рф» или в личном кабинете на сайте «Россети Центр». Консультации по всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно получить по телефону единого Контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

- Подготовка сетей в границах земельного участка потребителя – один из важных этапов технологического присоединения. Заключив с Ярэнерго договор на сопровождение техприсоединения, клиент может быть уверен в профессионализме исполнителей, надежности и безопасности проводимых работ. При этом он избавляет себя от забот о сборе документов и покупке дополнительного оборудования. Мы, со своей стороны, получаем гарантии, что электроустановки потребителя подготовлены надлежащим образом и соответствуют техническим условиям, – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.